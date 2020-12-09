С календарной зимой нас! Слава Богу, осталось меньше месяца этого странно-непонятного года, если не забыли – високосного.

Из 31 дня декабря 11 дней – выходные, то есть работать будем всего 20 дней.

Напомню, 16-17 декабря – День независимости Казахстана. Отдыхаем три дня в связи с официальным переносом выходного дня с воскресенья 20 декабря на 18 декабря. Праздничные дни: 16, 17, 18 (среда, четверг, пятница). Зато воскресенье 20 декабря – рабочий день.

Многим этот год, конечно же, запомнится пандемией коронавирусной инфекции.

Впервые вспышка этой заразы была зафиксирована в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. То есть ровно год назад. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта – пандемией. С этого месяца, считай, почти весь земной шар на карантине.

К утру 9 декабря 2020 года число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 68 миллионов. Такие данные предоставляются Википедией, министерствами здравоохранения, газетой «Нью-Йорк Таймс» и другими авторитетными организациями со всего мира на источник Google.

…И все-таки не карантином единым жив человек. Давайте вспомним, чем еще знаменит этот год.

По решению ООН 2020 год объявлен Международным годом охраны здоровья растений.

Год волонтеров в Казахстане.

В этом году Казахстан отметил, отмечает и еще отметит несколько юбилейных дат – самые значимые из них, это:

1150-летие со дня рождения аль-Фараби;

185-летие со дня рождения Чокана Валиханова;

175-летие со дня рождения Абая Кунанбаева;

110-летие со дня рождения Бауыржана Момышулы (он родился 24 декабря 1910 года);

75-летие Победы в Великой Отечественной войне;

80-летие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева;

65-летие со дня основания космодрома Байконур;

25-летие Конституции;

25-летие со дня образования Ассамблеи народа Казахстана.

А чем наполнен декабрь? Стартовал месяц первым днем календарной зимы.

Праздником Дня Первого Президента Республики Казахстан. В этот же день отмечается День борьбы со СПИДом.

2 декабря – День хоккея, ну это кому интересно.

3 декабря в России отметят День Неизвестного Солдата. Помянут и наших казахстанских воинов, погибших безвестными в годы Великой Отечественной войны. На этот же день приходится Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики.

4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Не забудьте напомнить о нем детям.

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 год).

7 декабря – Международный день гражданской авиации.

10 декабря – Всемирный день футбола.

11 декабря – Международный день танго.

15 декабря – Международный день чая.

16, 17 декабря – День Независимости Республики Казахстан – главный государственный праздник. 16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла закон о независимости.

22 декабря по традиции, идущей еще с советских времен, отмечается День энергетика.

24 декабря – 110-летие легендарного воина, Героя Великой Отечественной войны Бауыржана Момышулы.

28 декабря – Международный день кино.

Ночь с 31 декабря на 1 января – проводы старого и встреча Нового года.

Разумеется, в декабре у многих наших земляков дни рождения, юбилеи. Не забудьте поздравить своих родных и друзей-именинников.

…Да, непростой год. Трудный, год испытаний, а для кого-то – год больших, драматичных потерь.

В завершение редакционной колонки специально для вас два небольших литературных деликатеса. Они принадлежат светлым умам минувшего века, нашим современникам.

Деликатес №1. Из интервью Иосифа Бродского: «Все мы загнаны в психологическую ловушку, расставленную нашей цивилизацией. Мама, няня или кто-нибудь еще с детства твердили нам, что жизнь прекрасна, что человек прекрасен, что добро победит зло, а злой серый волк никогда не придет. И когда мы сталкиваемся с чем-нибудь омерзительным, наша первая реакция: этого не может быть, произошла ошибка – ее допустили мы или, еще лучше, кто-то другой.

Мамам следовало бы рассказывать детям, что в пятидесяти процентах случаев злой серый волк действительно появляется на пороге и выглядит он совсем как мы…»

Деликатес №2. Дмитрий Лихачев: «Жизнь – это прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя».

Это было сказано о нас и для нас. Видите, у нас есть как минимум две важные темы, над которыми нам надо поразмышлять в эти дни такого непростого уходящего года.

Здоровья и бодрости духа всем!

Фарида Шарафутдинова