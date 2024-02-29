Лишний день в календаре?

Думаю, ни для кого не секрет, что нынешний 2024 год является високосным. На самом деле он ничем не отличается от всех других годов, кроме добавочного февральского дня. Однако вот уже более двух тысячелетий вокруг високосного года с его 29-м числом продолжают крутиться какие-то мистические слухи и пересуды.

Имеют ли они хоть какие-то научные обоснования? Должны ли мы ждать от этого года каких-либо «високосных» неприятностей или все это сущая нелепость и простые суеверия? Попробуем разобраться.

По велению Цезаря

Эта история началась в 45 году до нашей эры. Римский диктатор Гай Юлий Цезарь с 1 января того древнего года ввел новый календарь, который назвал юлианским, то есть именем себя любимого. Этот календарь он придумал, конечно, не сам, а с помощью александрийских астрономов во главе с Созигеном. Астрономы подсчитали, что обычный астрономический год примерно равен 365,25 суткам, а если точнее, 365 суткам и шести часам. И вот для того, чтобы как-то компенсировать этот накапливающийся шестичасовой «хвостик», был введен високосный год. Три года подряд считалось по 365 суток, а каждый четвертый добавлялись одни дополнительные сутки в коротком феврале.

После смерти Юлия Цезаря, которая произошла всего два года спустя, в отсчете времени началась полная неразбериха. То ли жрецы так и не поняли принцип введения добавочного дня, то ли сознательно вводили народ в заблуждение, но високосный год еще долго не мог определиться по времени. В течение 36 лет после Цезаря високосным был каждый третий год. И только потом император Август восстановил правильный порядок следования високосных лет. Это правило живет и до сегодняшнего дня: каждый четвертый год у нас – чтоб его не было – високосный!

Откуда же у людей появился какой-то страх перед этим, слегка увеличенным годом?

Ну, во-первых, всякая необычность вызывает некую настороженность.

Во-вторых, здесь срабатывает завораживающая магия чисел. Допустим, все мы знаем, что в году у нас есть устоявшиеся 365 суток, а в високосном – уже 366! В средневековых поверьях повторяющиеся шестерки уже не сулят ничего хорошего. Если кто в курсе, цифра 666 – это вообще «число дьявола»…

Как бы то ни было, наступление високосного года всегда вызывало у людей какое-то необъяснимое психологическое напряжение: что ж такого пакостного нам приготовит год грядущий?

Причем високосного года побаивались все народы без исключения: как древние, так и достаточно современные. На Руси, например, непонятно откуда взявшееся 29 февраля называли Касьяновым днем, поминая преподобного Касьяна Римского. Этого персонажа считали способным приносить всяческие несчастья и бедствия, которые красноречиво отображались в народных пословицах и поговорках: «Касьян на что ни взглянет – все вянет», «Касьян на скот – скот дохнет, Касьян на траву – трава сохнет». В этот день люди старались избегать любых форм деятельности, полагая, что всякая задумка у них заранее обречена на провал. К тому же верили, что человек, родившийся 29 февраля, всю жизнь будет несчастен, некрасив или неудачлив, а то и вообще проживет недолгую жизнь. Отсюда взялись и всякие недобрые приметы. Те же пословицы и поговорки сообщали, что в Касьянов день категорически нельзя жениться и выходить замуж, мол, брак будет несчастливым. То же касается и животных: у коровы пропадет молоко, у нее родятся слабые телята («Худ приплод в високосный год»). Это касается и растений – деревьев, злаков, овощей и фруктов: сажай – не сажай – все равно урожая не будет…

Так считали не только на Руси, но и в более «продвинутых» странах мира. Во Франции, к примеру, на високосный год возлагали вину за неплодородие и засуху, в Италии называли его беспутным и считали, что женщина, ждущая ребенка, или потеряет младенца, или сама умрет при родах.

Что самое интересное, никаких научных подтверждений этому нет. На эту тему нет никаких исследовательских трудов аналитического порядка. Скорее всего, срабатывали чисто психологические механизмы. Вот случилось какое-то бедствие – неурожай, недород, падеж скота, эпидемический мор – люди сразу же находили тому объяснение: год-то високосный! А если все шло благополучно, так и слава Богу, нечего и вспоминать, каков был тот год по определению.

Понятно, что людей больше всего волновали повседневная земная жизнь и степень ее благополучия. Однако они не могли не замечать и другие необъяснимые явления, вроде крупных катастроф и природных катаклизмов, которые происходили именно в пресловутые високосные годы.

Вот наиболее нашумевшие. В 1908 году в Сибири упал грандиозный Тунгусский метеорит. Если бы был он еще грандиознее, был бы конец всей Земле. В 1912 году – жутчайшее крушение непотопляемого мегалайнера «Титаник» в Атлантическом океане. Погибли 1 513 человек. В 1976 году произошло Таншаньское землетрясение в Китае, погибли около 242 тыс. человек. В 2004 году случилось мощнейшее землетрясение в Индийском океане, которое стало причиной разрушительных цунами в нескольких странах Юго-Восточной Азии. В этом же году – теракт в Беслане. В 2008-м – военные действия в Южной Осетии, в 2020-м – ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

Страшные факты, конечно, но, прежде чем выстраивать разные конспирологические теории, не мешало бы помнить, что множество других чудовищных бедствий приходилось на самые обычные годы, вовсе не связанные с високосностью. Почти все мировые войны и революции, кровавые теракты, глобальные землетрясения и наводнения проходили в обычном календарном режиме, то есть в соответствии с прихотями природы и судьбы…

Судьба года не различает

На тему високосной непредсказуемости у меня есть одна жизненная поучительная история, уходящая в 90-е. У меня была подруга, сокурсница со времен Новгородского музыкального училища. Очень порадовалась за нее, когда она в письме сообщила, что у нее родился сын, да еще в редкий день – 29 февраля! В те смутные времена гороскопы были еще не так распространены, и мы даже не знали, что рождение ребенка в високосный год, да еще в такой «сомнительный» день, никакой радости вызывать не может. Ну, и хорошо, что не знали. Мальчик рос здоровым, крепким, умным и красивым, что следовало из ее немногочисленных писем, которые тогда писались натурально в письменном виде, а не по ватсапу.

Так вот, спустя много лет, после довольно долгого молчания, от нее пришло письмо, полное восторженных чувств и восклицательных знаков: «Ты представляешь, Лена, мой мальчик недавно обрел прямо-таки второе рождение! Он чудом избежал смерти, от которой был на волоске! Я убедилась: все гороскопы врут! И про високосный год, и про 29 февраля, и про всякие жуткие прогнозы. Я до сих пор благодарю Бога и судьбу за помощь и спасение!..»

А дело было так. Их семья в то время жила в городе Старая Русса Новгородской области. Все у них было спокойно, благополучно, без происшествий, пока сыну не исполнилось 18 лет. Свой день совершеннолетия мальчик решил отметить необычно, как бы сейчас сказали, в экстремальных условиях. В зимнем лесу. Чтобы прояснить обстановку, скажу, что в лесах под Старой Руссой в войну проходили невероятно тяжелые бои на подступах к Ленинграду. Лес был буквально нашпигован оставшимися со времен войны снарядами взрывного назначения. До сих пор там работают поисковые отряды, находят останки солдат и проржавевшее вооружение. Это я к тому, что сам задуманный поход изначально был небезопасен. Но все мы порой умны «задним умом», тем более что сын туда шел не один, а в хорошей дружной компании близких друзей. Он обещал быть осторожным – мать отпустила.

А дальше случился кошмар. Компания расположилась неподалеку от замерзшей реки Полисть. Там было непередаваемо красиво. Для торжественно-поздравительной обстановки был разожжен костер. Пока готовилась трапеза, именинник со своей девушкой пошли к реке, а друзья занялись приготовлением пиршественного «стола». «А потом сын услышал взрыв, – писала подруга, – а позже крики и стоны. Побежали к костру. Увидели разметанные вокруг продукты, вещи и бутылки. Чуть дальше лежал окровавленный друг, над ним – бьющаяся в истерике его девушка, зажимающая руками глаза…

В общем, случилось то, чего все слегка опасались, но не верили в это. Костер спровоцировал взрыв оставшихся с войны боеприпасов, не обнаруженных поисковиками. И было поистине чудом, что все остались живы, хотя не все целы. Та девушка потеряла правый глаз, ее друг перенес семь полостных операций. Они избежали смерти лишь потому, что на время отошли от костра к палатке, чтобы что-то оттуда достать… Сын не помнит, как довез друзей до больницы, потом сам не свой явился домой, весь в крови и слезах. Сначала я тоже чуть не свалилась в обморок от потрясения, а потом разрыдалась от счастья: ведь живой же, живой! Без единой царапины вышел из пекла! Как тут не верить в Божью милость и благословение?!»

Этот случай я рассказала потому, что нельзя нам вслепую верить всем досужим предсказаниям. Несчастье, равно как и счастье, вообще невозможно спрогнозировать. Тем временем про високосный год продолжают нести небылицы. Существует целый список вещей, которых делать в этот год решительно нельзя. Например, покупать любое жилье; искать и находить новую работу; венчаться, жениться и разводиться; начинать свой бизнес; планировать и рожать ребенка; путешествовать и крестить детей. К тому же существуют ничем не подкрепленные недобрые приметы, как-то: нельзя подбирать какие-либо предметы с земли, собирать грибы, растения и ягоды, нельзя в этот год гадать на будущее, продавать дорогое имущество и важные для вас предметы. И еще множество «нельзя», которыми нас опутывают опасливые гороскопы.

А мы давайте жить смело, без опаски. И на эту тему есть множество пословиц и поговорок: «Чему быть – того не миновать» или «От судьбы не уйдешь». Так чего же страшиться заранее? Давайте верить в лучшее, и да поможет нам Бог…

Елена Летягина