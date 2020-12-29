В отношении методиста детского сада «Қарлығаш» возбуждены два административных дела.

Департамент по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области рассмотрел административное дело по жалобе воспитателя детского сада «Қарлығаш» села Састобе Тюлькубасского района.

«В отношении методиста детского сада «Қарлығаш» возбуждены два административных дела по п. 7-3 и п. 7-6 статьи 409 Кодекса РК об административных правонарушениях: о принудительной подписке на газеты и несоблюдении педагогической этики. В соответствии с законодательством РК на методиста наложена административная ответственность в виде предупреждения и штраф в размере 30 МРП. Это результат предварительного рассмотрения», – прокомментировала председатель КОКСОН МОН РК Гулзат Кобенова.

Подписка педагогов на газеты и журналы должна осуществляться только на добровольной основе. Принуждать к подписке запрещено.

В случае нарушения их прав и интересов учителя могут обратиться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования.