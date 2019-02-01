Подписка на журналы и газеты учителями школ должна осуществляться на добровольной основе. Об этом отмечено в ответе Премьер-Министра РК на запрос группы депутатов Мажилиса, передает МИА «Казинформ».

«Относительно принудительного оформления подписки на периодические журналы и газеты. В соответствии со статьей 14 Закона «О средствах массовой информации» распространение продукции средств массовой информации осуществляется по решению собственника им самим либо на договорных или иных законных основаниях редакцией, издателем, а также организациями или гражданами», — отмечено в ответе, опубликованном на официальном сайте Мажилиса Парламента РК.

В документе подчеркивается, что понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена Кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством. «Таким образом, оформление подписки на периодические журналы и газеты работниками организаций, в том числе учителями школ, должно осуществляться на добровольной основе», — поясняют в Правительстве.

Ранее группа депутатов обратилась с запросом на имя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, отметив, что в стране продолжается практика принудительной подписки на периодические газеты и журналы учителей. «Здесь речь идет о лимитах, спускаемых на школу, когда учитель вынужден подписываться на 2-3 издания, которые не имеют никакого отношения к педагогической деятельности. В то же время в некоторых странах государство доплачивает учителям за подписку на педагогические издания», — было отмечено в запросе на имя главы Кабмина РК, подписанном мажилисменами Д. Нурманбетовой, А. Бектургановым, Н. Сабильяновым, И. Смирновой, Н. Жумадильдаевой.-