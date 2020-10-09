Многие из наших читателей привыкли к тому, что 9 октября – во Всемирный день почты газета проводит День подписчика возле здания главпочтамта.

В этом году из-за объявленного карантина, с учетом запрета на проведение массовых мероприятий мы вынуждены были отменить это традиционное мероприятие, точнее изменили его формат.

Мы решили проводить День подписчика КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА В ЗДАНИИ ОФИСА НАШЕГО МЕДИАХОЛДИНГА.

Тем самым мы хотим поощрить наших верных давних и новых читателей небольшими подарками от спонсоров подписной кампании.

Итак, начиная с 9 октября, по 9 ноября с 10.00 до 13.00 вы можете подписаться на наши газеты «РАБАТ» и «Онтустик РАБАТ» в офисе редакции по Торекулова, 15 и получить свой подарок. Приходите, ждем вас!

Подарки подготовлены спонсорами нашей подписной кампании.

Так что же среди подарков?

Сладкое печенье от Сети кондитерских «Ладушки»

Новинка—вкусная колбаса от Торговой Марки «Оско»

Полезный чай от торговой марки «Зерде Фито»

Ковровые изделия от магазина «Aisholpan»

Сертификаты на приемы лучших врачей города от ведущих клиник:

Клиника флебологии и лазерной медицины;

Клиника здоровья суставов и позвоночника «CITYMED»;

Клиника Gastromed;

Клиника здоровья и реабилитации.

Первыми приняли участие в нашем Дне подписчика Валентина Лугинина и Нурсеит Ибрагимов. Оба они — давние читатели газет. Валентина Лугинина — ветеран труда. Ее трудовая биография связана с литейным цехом шымкентского свинцового завода, с 1996 года на заслуженном отдыхе. За работу на вредном производстве получает пенсию размером аж в… 76 тысяч тенге. Газету «РАБАТ» выписывает не меньше десяти лет, это ее главный поставщик информации. Местные новости, житейские невыдуманные истории, кулинарные странички, советы по здоровью, народная медицина — все это она читает с большим интересом.

Другой наш верный подписчик Нурсеит Ибрагимов сам не раз становился героем публикаций РАБАТа. Все дело в том, что Нурсеит-ага — художник. Мы писали о талантливых работах, творческих находках и планах этого живописца.

Интересно и то, что графический дар Нурсеита Ибрагимова на протяжении полувека помогает сотрудникам органов внутренних дел Шымкента в раскрытии преступлений. К нему за помощью обращаются стражи порядка в случаях, когда необходимо срочно нарисовать портрет подозреваемого, совершившего преступление. Нурсеит Алимбаевич со слов потерпевших, свидетелей происшествия делает зарисовки, на основе которых составляется фоторобот предполагаемых преступников. Это не раз помогало оперативникам в задержании правонарушителей.

Здорово и то, что Нурсеит-ага в свои 82 года сохраняет интерес к жизни, ко всему происходящему вокруг. Во многом в этом ему помогают обе наши газеты — «РАБАТ» и «Онтустик Рабат», которые он выписывает.

Чуть подробнее о спонсорах подписной кампании. Все они — наши земляки, то есть те, кого принято называть отечественными производителями. Своей отменной продукцией, качественными товарами и услугами они завоевали доверие и уважение своих покупателей, клиентов.

Сладкое печенье от Сети кондитерских «Ладушки» не нуждается в особой рекомендации. Потому что южане давно распробовали его бесподобный песочный вкус — печенье просто тает во рту! Оно великолепно. Десятки разновидностей. Такое печенье украсит любое чаепитье. Купив печенье в «Ладушках, вы сэкономите ваши драгоценные часы у плиты. Лейтмотив Сети кондитерских «Ладушки» — «Мы не продаем еду, мы продаем время и удовольствие!»

Вкусная колбаса (новинки) от Торговой Марки «Оско». Мясные изделия этой торговой марки пользуются большим спросом, их знают и любят во многих регионах страны.

Постоянно расширяется ассортимент продукции — полукопченые колбасы, сосиски, рулеты, ветчина. Попробовав однажды, запомнишь вкус навсегда.

Магазин «Aisholpan», торгующий ковровыми изделиями. За окном холодает, но качественный ковер сохранит вам ощущение лета и тепла. Ковры из шерсти, шелка и вискозы из Ирана, Турции и Бельгии и от отечественных производителей. В «Aisholpan» самые прочные ковры по доступной цене.

ТОО «Зерде-Фито» — крупнейшая компания в Центрально-Азиатском регионе. Сегодня компания занимает лидирующее положение среди отечественных производителей лекарственных растительных препаратов, занимая более 80% рынка. ТОО «Зерде-Фито» помогает своим потребителям жить в гармонии с природой, хранить и приумножать свое здоровье! Фитопродукция ЗЕРДЕ дает каждому человеку возможность сохранить здоровье для активной, долгой и счастливой жизни.

Лучшие клиники города предложили нашим подписчикам сертификаты на прием.

В Клинике флебологии и лазерной медицины лечат варикозное расширение вен, проводят операции в области проктологии и гинекологии, а также лазерные аппаратные косметические процедуры. Новейшее оборудование, аналогов которому нет в Казахстане , позволяет проводить процедуры без боли, без разрезов, амбулаторно. За один сеанс решаются проблемы лечения геммороя, трофических язв и варикоза на любой стадии.

«CITYMED» — современный медицинский центр травматологии-ортопедии, спортивной медицины и реабилитации в Туркестанской области. Прием ведут Худайбергенов Абдигани Абдуразакович, Худайбергенов Марат Абдиганиевич, невропатолог — психотерапевт, взрослый кардиолог, гинеколог.

В центре оказываются лабораторно — диагностические услуги: цифровая рентгенография, УЗИ. Проводятся физиопроцедуры: электрофорез, парафин, магнитная терапия, послеоперационная, восстановительная реабилитация.

Медицинскому центру «GastroMed» исполнился год. Со дня открытия в нем успешно обследовали и вылечили от различных недугов больше четырех тысяч человек. Здесь были проведены тысячи консультаций, сотни УЗИ и других исследований. Но самое главное за первый год работы — это больше 4 тысяч обследованных и вылеченных благодарных пациентов.

Медицинский «Центр здоровья и реабилитации» направлен на лечение и реабилитацию пациентов после перенесенного инсульта, неврологических заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, травм, протрузий и межпозвоночных грыж.

В медцентре проводится диагностика на новейшем УЗИ – аппарате. Работают кабинеты: процедурный, массажа и ЛФК, а также бассейн с подогревом, круглосуточный стационар.

Вы поняли? День подписчика начался и ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Мы ждем вас у себя в медиахолдинге! Оставайтесь с газетами «РАБАТ» и «Онтустик РАБАТ», не пожалеете!