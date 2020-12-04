Азат Перуашев обвинил проверяющих в предвзятости и коррупции.

По его словам, ревизоры обходят стороной рестораны и клубы влиятельных чиновников. А штрафуют лишь тех, кто отказывается платить за «дань» за незаконную работу в карантин. Мажилисмен даже назвал ставку: по его словам, проверяющие требуют с бизнесменов 50 тысяч тенге в неделю.

«Распространяется практика, когда шантажируя высокими суммами штрафов, руководители мониторинговых групп вводят регулярные поборы с объектов бизнеса. В некоторых случаях называется тариф – 50 тысяч тенге еженедельно. В каждом отдельном городе коррупционная рента проверяющих при таком подходе может составлять более 100 млн тенге в месяц. И вся эта нагрузка ложится на находящийся на последнем издыхании МСБ», — рассказал Азат ПЕРУАШЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК.

В итоге бизнесу проще дать взятку, чем заплатить штраф от полумиллиона до 3 млн тенге.