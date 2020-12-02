Полицейские Туркестанской области задержали мошенницу, обманувшую сельчанку с получением кредита.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что она стала жертвой интернет-мошенницы. Со слов потерпевшей, через социальную сеть с ней познакомилась некая женщина, представившись чужим именем, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Обещая за вознаграждение помощь в получение кредита в размере 550 тысяч тенге по одной из госпрограмм, мошенница выманила у сельчанки 50 тысяч тенге. Не дождавшись ни обещанного, ни возврата денег, потерпевшая сообщила о преступлении в полицию. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к розыску подозреваемой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Ордабасинского РОП в течение суток установили подозреваемую и задержали аферистку. Ею оказалась местная жительница, ранее судимая за мошенничество. Вырученные обманным путем деньги женщина успела потратить на собственные нужды.

Следствие установило, что подозреваемая путем мошенничества выманила деньги еще у двух жителей Ордабасинского района.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Полицейскими выясняется причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть осторожными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям. Стоит проявить бдительность к разного рода аферистам, предлагающих сомнительные услуги за вознаграждение. Не следует передавать незнакомым лицам свои личные данные, коды банковских карточек и иную важную информацию.

Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества или иных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.