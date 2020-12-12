Двух братьев нашли живыми и здоровыми.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщила пресс-секретарь ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

Напомним, что в Туркестанской области в 40 км от г.Арысь с кошары «Карагайлы» сельского округа Кожатогай 11 декабря 2020 года примерно в 15.00 в неизвестном направлении ушли и не вернулись домой двое малолетних братьев 8-летний Жуманиязов Акжигит и 5-летний Жуманиязов Нуржигит.

На месте работали специальная розыскная группа из числа сотрудников криминальной полиции ДП Туркестанской области. Также в поиски двух малолетних братьев принимали участие полицейские Арысского РОП, солдаты воинской части и волонтеры.