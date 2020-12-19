Начальник Департамента полиции Ералы Жумаханбетов провел экстренный брифинг, на котором рассказал о нападении на женщину в подъезде.

-17 декабря 2020 года примерно в 23.15 в дежурную часть Енбекшинского района поступило сообщение о том, что женщине нужна помощь. На место выехали сотрудники полиции, которые установили, что в 17 мкр, дом №6 неизвестный напал на женщину, 1950 г.р. и попытался ее изнасиловать. Данный факт зарегистрирован ЕРДР по статье «Попытка изнасилования». Благодаря установленным камерам личность мужчины была установлена. Он ранее судим. Приняты меры к его задержанию, — отметил начальник полиции Шымкента.

Кроме того он подчеркнул, что именно камеры видеонаблюдения, которые установлены во дворах и подъездах третьего мегаполиса помогают в раскрытии преступлений, в том числе и тяжких. Всего в Шымкенте установлено 2452 камеры видеонаблюдения.