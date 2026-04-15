В Шымкенте расследуют заявление женщины о попытке изнасилования

В Шымкенте 31-летняя женщина сообщила о попытке изнасилования. Информация об этом распространяется в социальных сетях. Инцидент произошёл 13 апреля в микрорайоне Самал-3.

Якобы, мужчина, «применив силу и воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, пытался вступить с ней в половую связь против её воли». В городском департаменте полиции подтвердили регистрацию дела.

«По заявлению гражданки полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся комплексные следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан»— департамент полиции города Шымкента.

По факту начато досудебное расследование по статье «Изнасилование» уголовного кодекса РК. Личность подозреваемого и меры пресечения в отношении него пока не раскрываются. По неофициальной информации, человек, которого обвинили в этом поступке в прошлом работал судьей.