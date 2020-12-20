При поддержке Министерства культуры Казахстана и Национального музея Казахстана, запущен виртуальный сайт Национального музея РК, передает Otyrar.KZ.

В условиях пандемии коронавируса указанный способ знакомства с наследием Великой Степи, не выезжая из места проживания, приобретает огромное значение.

Работа над проектом велась в команде с партнёрами из Германии.

Национальный музей Казахстана стал первым оцифрованным музеем в мире.

Сайт любого музея должен в первую очередь транслировать сам музей, и на главной странице должны быть все залы, артефакты, а не новости и прочие информационные материалы, которые можно убрать в подрубрики.

Ведь любому музееведу, учёному, эксперту по Центральной Азии, да и вообще, любому человеку, любителю музея, важно, что внутри музея.

И желательно, чтобы трансляция велась на нескольких языках.

Поэтому виртуальный тур по Национальному музею РК доступен не только на казахском и русском, но и на английском, немецком, французском, испанском, турецком и китайском языках.

Ссылка на сайт: https://kazmuseum.com/ru/