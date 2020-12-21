С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдет снег, на юго-западе – местами осадки (дождь, снег), сообщает РГП «Казгидромет».

На остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, метель, усиление ветра, на юго-западе гололед.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами метель, в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра – 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области метель.

В Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман.

В Шымкенте сегодня ожидается -3..+2 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер. Завтра: -7..+1 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, тихий ветер.