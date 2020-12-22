С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе и востоке республики пройдет снег, ожидается усиление ветра с метелью.

На остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области сохраняется усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с, местами –метель, туман.

В Павлодарской области местами сохраняются усиление ветра 15-20 м/с, с местами метелью.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Костанайской области местами ожидается метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается -8..+1 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер. Завтра: -4..+2 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, тихий ветер.