Ложбины Северного и Южного циклонов, и связанные с ними фронтальные разделы вызовут осадки (преимущественно с виде снега) практически на всей территории РК.

Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке с низовой метелью, на юге – гололед. Лишь западные и юго-восточные регионы будут оставаться под влиянием отрога антициклона – сохранится погода без осадков.

В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, в Акмолинской, палодарской областях – туман.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области – гололед.

В Алматинской, Мангыстауской областях ночью местами сохранится сильный мороз.

В Шымкенте 25 декабря: +1..+7 °C, без осадков, туман, слабый ветер. Днем +1..+7 °C.