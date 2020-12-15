По результатам ПЦР-анализа из 481 пассажира, прилетевших в РК 13 декабря 2020 года, у шести граждан Казахстана выявлена коронавирусная инфекция, передает Otyrar.KZ.

Из них 2 пассажира прибыли рейсом Стамбул – Алматы, 4 — рейсом Шарм-эль-шейх – Нурсултан.

У 475 пассажиров ПЦР-тестирование показало отрицательный результат.

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксированы 22 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 90 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43974, летальных случаев — 466, выздоровевших — 31609.

За прошедшие сутки в Казахстане 914 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов город Нур-Султан — 28 город Алматы — 240 Акмолинская область — 42 Актюбинская область — 10 Алматинская область — 15 Атырауская область — 23 Восточно-Казахстанская область — 158 Западно-Казахстанская область — 38 Карагандинская область — 18 Костанайская область — 283 Павлодарская область — 58 Туркестанская область — 1 Итого выздоровевших в Казахстане — 127096.