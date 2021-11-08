В третьем мегаполисе за вчерашний день выявили 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с 1 ноября только в Шымкенте заболели 186 человек.

Что касается новых случаев инфицирования, вчера 8 человек были госпитализированы в инфекционный стационар, двое на домашнем карантине.

К слову, заполняемость койко-мест в специализированных стационарах составляет 33%. Данные показатели позволяют третьему мегаполису оставаться в «зеленой зоне». А это значит, что запрет на посещения ТРЦ людям с «синим статусом» пока нас не коснется.

К слову, в Нур-Султане накануне представили новое постановление. Согласно которому, посещать в выходные и даже будние дни торговые центры разрешено лишь жителям с «зеленым статусом» в системе «Ашык».

Также, в зеленой зоне вместе с Шымкентом, Туркестанская, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области.

В «желтую» зону входят города Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область.

В красной» зоне остаются Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

Что касается пневмонии с признаками КВИ (учет ведется отдельно), только за сутки в Казахстане зафиксировано 27 случаев заболевания, 3 человека скончались.

Всего с начала пандемии (3 марта 2020 года) зарегистрировано: заболевших – 80 356, летальных случаев – 5071, выздоровевших – 69 957