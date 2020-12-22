Сайт, мобильное приложение и чат-бот в Telegram доступны на двух языках – казахском и русском, передает Otyrar.KZ.

Министерство здравоохранения РК и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Казахстане запустили сайт Shyn.kz («Шын» в переводе с казахского языка означает «Если честно»), а также одноименное мобильное приложение и чат-бот в Telegram, которые предназначены для оказания помощи в повышении грамотности среди молодежи и родителей по вопросам репродуктивного здоровья.

Проект является составной частью на пути к усилению и институционализации системы услуг, дружественных молодежи.

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Помимо коммуникационных продуктов, работа по укреплению системы услуг, дружественных молодежи, включает в себя разработку стратегии устойчивого развития и финансирования Молодежных центров здоровья в стране (МЦЗ); серию протоколов, регламентирующих работу специалистов МЦЗ, а также психологическое и юридическое консультирование.

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«Молодежные центры здоровья станут субъектами здравоохранения, которые будут оказывать медицинскую и психологическую помощь несовершеннолетним. Их основной целью станет информационно-разъяснительная работа среди подростков и молодежи по вопросам пропаганды здорового образа жизни и охраны репродуктивного здоровья», – отметила Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Сайт, мобильное приложение и чат-бот в Telegram доступны на двух языках – казахском и русском.

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Получить доступ к коммуникационным продуктам можно по следующим адресам:

Сайт — https://shyn.kz/;

Чат-бот в Telegram — @shynkzbot

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Мобильное приложение «Shyn.kz» можно скачать в PlayMarket (доступно только для мобильных телефонов на Android).