Премьер-министр посетил индустриальные зоны и транспортную развязку в Шымкенте

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Шымкент посетил индустриальные зоны «Жұлдыз» и «Тассай», а также ознакомился с ходом строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Бәйдібек би и улицы Төлеметова.

На территории индустриальной зоны «Жұлдыз» премьер-министру представили работу завода Wan Sheng Ceramic. В 2026 году предприятие вышло на полную производственную мощность — 12–13 млн квадратных метров керамогранитной продукции в год.

На заводе создано 350 постоянных рабочих мест, а с учётом смежных предприятий занято более тысячи человек. Около 95% используемого сырья поступает с казахстанских месторождений. Около 40% выпускаемой продукции экспортируется в страны СНГ.

В индустриальной зоне «Тассай» глава правительства посетил предприятие Asia Trafo, выпускающее силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Проектная мощность завода превышает 12 тысяч МВА в год. По данным предприятия, его продукция позволяет обеспечить до 90% потребности Казахстана в основных видах подстанционного оборудования напряжением до 500 кВ.

Всего в Шымкенте работают восемь индустриальных зон, заполненность которых составляет около 90%. На их территории реализовано 354 проекта.

По данным акимата, в 2025 году валовой региональный продукт Шымкента достиг 5,9 трлн теңге. За январь–сентябрь 2026 года объём промышленного производства составил 1,2 трлн теңге, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции в основной капитал достигли 580 млрд теңге.

Отдельное внимание во время рабочей поездки уделили дорожной инфраструктуре. Бектенов осмотрел транспортную развязку на пересечении проспекта Бәйдібек би и улицы Қ. Төлеметова. Проект предусматривает четырёхполосную развязку с эстакадой протяжённостью около 550 метров, путепроводом длиной более 180 метров и тремя подземными пешеходными переходами. Стоимость строительства составляет 8,5 млрд теңге. Движение по верхнему уровню уже открыто, завершить нижний уровень планируется до конца года.

Общая протяжённость дорог Шымкента составляет около 3,8 тысячи километров. За последние три года, по данным городских властей, заасфальтировали 1,8 тысячи километров дорог, а долю дорог в хорошем состоянии довели до 95%.

Ежедневно в Шымкент въезжает до 140 тысяч автомобилей, около 80 тысяч из них следуют транзитом. В этом году также открыто движение по путепроводам на улицах П. Момынова и К. Тіленшина.

Премьер-министру также доложили о реконструкции аэропорта Шымкента. Проект стоимостью 46,1 млрд теңге предусматривает строительство второй взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек. Завершение работ запланировано на 2027 год.

По итогам поездки Олжас Бектенов поручил усилить контроль за реализацией инфраструктурных проектов, качеством дорожных работ и эффективностью использования бюджетных средств.