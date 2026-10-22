Новую индустриальную зону «Темір» создадут в Шымкенте

В Шымкенте планируют создать новую индустриальную зону «Темір», ориентированную на предприятия металлургической отрасли.

О проекте сообщили во время рабочей поездки премьер-министра Олжаса Бектенова в Шымкент. По словам первого заместителя акима города Айдына Каримова, действующие индустриальные зоны сегодня заполнены примерно на 90%.

Сейчас в Шымкенте работают восемь индустриальных зон общей площадью 1530 гектаров. На их территории реализовано 354 инвестиционных проекта, создано около 11 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления превысили 114 млрд теңге.

Из-за высокой загрузки существующих площадок в городе приступили к расширению четырёх индустриальных зон и созданию новой зоны «Темір».

Промышленные площадки Шымкента имеют разную специализацию. Специальная экономическая зона «Оңтүстік» ориентирована на лёгкую, химическую и нефтехимическую промышленность, а также отдельные направления машиностроения. В индустриальной зоне «Бозарық» преимущественно размещаются предприятия пищевой промышленности, транспортно-логистический центр предназначен для складской и транспортной деятельности.

Индустриальные зоны «Жұлдыз», «Тассай» и «Оңтүстік» объединяют предприятия различных направлений обрабатывающей промышленности. Новая зона «Темір» будет специализироваться на металлургии.

По итогам девяти месяцев 2026 года объём обрабатывающей промышленности Шымкента вырос более чем на 12%.

По данным городских властей, в Шымкенте сосредоточено всё казахстанское производство ковров и ковровых изделий, а также алюминиевых банок. Доля города в выпуске фармацевтической продукции превышает 40%.

Ожидается, что расширение индустриальных зон позволит привлечь новые инвестиции, увеличить объёмы производства и создать дополнительные рабочие места.