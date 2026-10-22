Нетрезвого водителя арестовали на 20 суток в Шымкенте

В Шымкенте 33-летнего водителя привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Во время ночного патрулирования сотрудники полиции остановили автомобиль Daewoo, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

При проверке у полицейских возникли подозрения, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Его направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило этот факт.

По решению суда водителя арестовали на 20 суток и лишили права управления транспортными средствами.