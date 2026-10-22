Срочную службу в Казахстане разделят на два этапа

В Казахстане одобрили план военной реформы, который предусматривает изменение структуры Вооружённых сил, системы управления, подготовки военнослужащих, военного образования и оборонного планирования.

План рассмотрели на заседании Совета безопасности под председательством президента Касым-Жомарта Токаева. Одной из задач реформы станет создание современной, мобильной и технологичной армии.

Среди ключевых изменений — формирование Беспилотных сил и пересмотр структуры Вооружённых сил. Также планируется совершенствовать систему управления и технологическое оснащение армии.

Изменится и порядок прохождения срочной службы. Её планируют разделить на два этапа. Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах, следующие шесть месяцев — служить непосредственно в воинских частях. Основной акцент на втором этапе сделают на боевой подготовке и выполнении задач в составе подразделений.

Отдельное внимание в рамках реформы уделят безопасности военнослужащих и защите их прав. Планируется создать институт военных консультантов и должность Уполномоченного по делам военнослужащих. Также предусмотрены меры по предупреждению неуставных отношений и укреплению воинской дисциплины.

Изменения затронут и систему военно-патриотической подготовки. Планируется развивать программу «Жас айбын», расширять сеть специализированных военных школ и совершенствовать начальную военную подготовку.

Кроме того, Вооружённые силы получат новую информационно-коммуникационную стратегию. Она должна повысить открытость армии и укрепить взаимодействие с обществом.

Организационные мероприятия планируется провести до конца 2026 года. Основные концептуальные изменения намечены на 2027 год.

Координацию реализации плана возложили на Правительство и Совет безопасности.