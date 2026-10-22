Шымкент впервые принял международный инвестиционный форум KGIR

В Шымкенте впервые прошёл международный инвестиционный форум Kazakhstan Global Investment Roundtable — KGIR 2026. В нём приняли участие более 500 инвесторов и представителей бизнеса из 40 стран.

Форум открыл премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Участники обсудили привлечение иностранных инвестиций, развитие новых производств, экспортного потенциала, цифровой экономики, искусственного интеллекта и транспортно-логистических коридоров.

KGIR проводится с 2017 года, однако в этом году площадкой форума впервые стал Шымкент. Одной из главных тем стало развитие регионов и создание новых точек экономического роста.

По итогам форума подписали 22 документа на общую сумму 4,8 млрд долларов. Соглашения предусматривают реализацию проектов в различных отраслях экономики, в том числе непосредственно в Шымкенте.

Представитель АО «НК Kazakh Invest» в Сингапуре Диана Аблякимова сообщила, что среди проектов для мегаполиса — строительство производства ПЭТ-преформ и переработки пластика компанией KOKSAN. Также компания DENTAFILL планирует расширить производство своей продукции в Шымкенте.

За последние три года в городе реализовали 50 индустриальных проектов на общую сумму 170 млрд теңге. Благодаря им создано более 3,5 тысячи рабочих мест.

Участники форума отметили, что Шымкент продолжает наращивать промышленный потенциал и становится одной из крупных площадок страны для привлечения инвестиций.

Ректор Miras University Нуркен Халыкберген отметил, что проведение форума международного уровня и появление новых инвестиционных проектов усиливают роль Шымкента как одного из экономических центров Казахстана.

KGIR 2026 стал для города возможностью представить свой инвестиционный потенциал международному бизнесу. Реализация подписанных соглашений должна привести к запуску новых предприятий, расширению действующих производств и созданию дополнительных рабочих мест.