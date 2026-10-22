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Водителя привлекли к ответственности по четырём статьям за дрифт

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Редактор Юлия Машковская
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В Туркестанской области 20-летнего водителя привлекли к ответственности за дрифт. Нарушение выявили во время мониторинга социальных сетей. На видеозаписи водитель автомобиля BMW выполнял опасные манёвры, вращая машину на месте.

Инцидент произошёл в Сауранском районе.

Сотрудники полиции установили личность водителя. В отношении него составили административные материалы по четырём статьям Кодекса РК об административных правонарушениях.

Нарушения касались правил маневрирования, требований безопасности дорожного движения, общественного порядка и эксплуатации транспортного средства.

Автомобиль водворили на специализированную стоянку, а материалы направили в суд.

По решению суда водителю назначили штраф в размере 86 500 теңге.

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