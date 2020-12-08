В городе Кентау Туркестанской области в этом году проведен средний ремонт улицы, протяженностью 16,7 км.

Вместе с тем, на 39 улицах 12 сельских округов проведен средний ремонт в 52,9 км. В рамках государственно-частного партнерства в период с 2020 по 2025 годы запланирован средний, капитальный ремонт 142 улиц протяженностью 101,7 км. В текущем году проведен текущий ремонт 11 улиц протяженностью 12,7 км и средний ремонт 35 улиц в 11,8 км с укладкой асфальта, передает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Газификация города также выполняется в соответствии с утвержденным планом. Газификация села Хантаги завершилась в ноябре, населенных пунктов А.Усенова (Теке), С.Кожанова, Нуртас, Жалантос и Карнак, Бостандык (Кусшы ата), Байылдыр Ушкайыкского сельского округа полностью закончены в октябре.

Также ведутся строительные работы в населенных пунктах Шага, Шоктас, Бершин Тобе, Ибата.

К 150 многоэтажным жилым домам города подведен новый водопровод, к новой системе питьевой воды подключено 8500 абонентов. Общее количество абонентов вновь присоединенных населенных пунктов города Кентау составляет 12370. В целом, прилегающие к городу села обеспечены питьевой водой на 93%.