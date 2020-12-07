25-летняя жительница Сайрамского района Туркестанской области находилась под наблюдением врачей с бессимптомной формой коронавирусной инфекции, передает Otyrar.KZ.

Роженицу доставили в Сайрамскую центральную районную больницу.

Врачи в связи с угрозой для жизни матери и ребенка решились на роды путем кесарева сечения.

Благодаря оказанию своевременной экстренной медицинской помощи беременная женщина родила здоровую девочку. В настоящее время состояние роженицы удовлетворительное, она находится в роддоме под наблюдением врачей. Состоянии матери и ребёнка стабильное.

В целом, в Сайрамском районе это роды 6-й беременной женщины, у которой с начала пандемии была выявлена бессимптомная форма коронавирусной инфекции.

Несмотря на объявленный карантинный режим, в результате профессионализма врачей с начала года в Сайрамском районном роддоме родилось в общей сложности 3795 малышей.

Более 500 из них родились путем операции кесарева сечения.

В Сайрамском районе, считающемся одним из густонаселенных, ежегодно рождается около 4000 малышей.