МОН РК предупреждает педагогов, родителей и общественность о мошенничестве частных лиц, целью которых являются незаконный сбор денег и финансовые махинации, передает Otyrar.KZ.

Пандемия способствовала росту сомнительных платных онлайн-конкурсов и олимпиад. Учителя и школьники принимают активное участие в мероприятиях, организованных частными организациями.

«Платные олимпиады и конкурсы среди школьников и педагогов, организуемые третьими лицами, официально не признаются и не учитываются при аттестации педагогов. Награды и грамоты сомнительных платных конкурсов подрывают авторитет педагога и организации образования», – добавила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Министерство образования и науки рекомендует родителям тщательно выбирать конкурсы, олимпиады для детей, которые проводятся на платной основе вне организации образования.

В стенах школ проводить платные олимпиады строго запрещается.