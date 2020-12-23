В Тюлькубасском районе на протяжении последних 3 лет интенсивно развивается ореховое хозяйство, передает Otyrar.KZ.

Обычно ореховое дерево растет не во всех регионах области. В основном, оно произрастает на предгорных территориях Тюлькубасского, Толебийского, Сайрамского и Казыгуртского районов.

В Тюлькубасском районе ореховые деревья до сих пор выращивали и получали богатый урожай только на приусадебных участках.

Теперь же, за последние три года в районе на 382 гектарах посажены молодые саженцы ореха.

В этом году в регионе собрали 866 тонн грецких орехов.

Предприниматели открыли пункты приема при центральном районном рынке и закупают урожай по 400-700 тенге в зависимости от качества.

Затем продукцию перерабатывают, очищают и продают по 1400-1800 тенге в крупные торговые центры и кондитерские цеха области или другие регионы.