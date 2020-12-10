В жилых массивах Абайского района города Шымкент завершено строительство водопровода, а также работа по укладке гравия.

На строительство системы питьевого водоснабжения в жилом массиве «Тәуелсіздікке 20 жыл» из бюджета выделено 206,0 млн тенге. В настоящее время строительные работы завершены. Подрядная компания проводит работу по подключению абонентов и восстанавливает раскопанные участки, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Уже полностью завершены работы по укладке гравия в жилом массиве на улицах Жайык, Музарт, Куракты, Нарказан, Алкамерген, Келиншектау, С. Мауленова, Л. Хамиди, Ж.Саина и М. Жумабаева.

Кроме того, на улицах, вырытых при строительстве водопровода в жилом массиве «Кокбулак», были проведены работы восстановят гравийное покрытие дороги.