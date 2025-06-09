Жить с комфортом скоро смогут 30 сёл Туркестанской области

До конца года в Туркестанской области планируют завершить строительство водопроводных систем в 30 сёлах. Основной объём работ сосредоточен в Келесском, Сарыагашском и Ордабасинском районах.

Зулфухар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области: «Если не справляетесь — говорите, будем менять подрядчика. Работайте качественно и в срок. Финансирование есть, поддержку оказывают и акиматы. Увеличьте число рабочих, следите за качеством стройматериалов».

Очередное заседание штаба провёл первый заместитель акима области Зулпыхар Жолдасов. Подрядчики и акимы районов отчитались о ходе работ. Главный акцент — на сроки, качество и прозрачность. По каждому объекту будет усилен контроль.

Зулфухар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области: «Сейчас реализуются 64 проекта по газификации. До конца года планируем завершить 38 из них. Это позволит обеспечить газом 34 села — более 84 тысяч человек».

В целом, к концу года уровень газификации в области превысит 75%. К 2027 году этот показатель планируют довести до 100%, при условии стабильного финансирования.

Работы идут и по электроснабжению. До конца года планируется сдать 23 объекта. Свет появится в 19 сёлах — это почти 30 тысяч жителей. В Толебийском и Жетысайском районах завершается строительство крупных подстанций. Они обеспечат стабильное электричество сразу в нескольких населённых пунктах. Все объекты находятся на контроле управления энергетики и ЖКХ.