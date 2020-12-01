Кампания по прикреплению к поликлиникам завершилась в Шымкенте. В ней приняли участие более 10 тысяч человек. Некоторые меняли свою поликлинику на другую, чтобы получить более качественную, на их взгляд, медицинскую помощь, другие, потому что удобнее до нее добираться.

Около 20 лет Елена Герантизи наблюдается в шымкентской городской поликлинике №5. В этом году ее прикрепили к другому медицинскому учреждению. В свои 70, говорит Елена, для нее главное профессионализм врачей, женщина несколько лет назад перенесла операцию на сердце. В новой поликлинике пенсионерке не понравилось, женщина решила вернуться в родные стены поликлиники.

«Я пошла там к кардиологу, думала такая же она как здесь, здесь очень хороший кардиолог, очень умная, хорошая женщина, понятно все объясняет, доступно. Я пришла обратно сюда к себе, здесь люди понятливые, все объяснят», — говорит Елена Герантизи жительница г. Шымкента.

А еще, говорят пациенты, в поликлинике их встречают с улыбкой и всегда оказывают должное внимание.

В этом году к пятой поликлинике прикрепилось 653 пациента. Это втрое больше прошлогоднего. Всего по городу в кампании по прикреплению к поликлиникам приняли участие больше 10 тысяч человек.

Кампания по прикреплению к поликлиникам завершилась. Теперь у казахстанцев есть еще год для того, чтобы решить, в какой поликлинике они хотят получать медицинскую помощь. Прикрепиться к поликлинике можно с середины сентября 2021 года.

Анастасия Новикова