В Шымкенте стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам.

Она продлится до 15 ноября. В течение этого времени горожане смогут прикрепиться к поликлинике, в которой желают лечиться.

Сабит Куралбек, директор филиала НАО «ФСМС» по г. Шымкент:»Для того, чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикреплённых пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. В таком случае при необходимости врачи поликлиники могут посещать пациентов на дому, что особенно важно в период пандемии».

Прикрепиться к поликлинике можно через портал электронного правительства. В разделе здравоохранение необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о пациенте поликлиника получает из государственных информационных систем автоматически.

Сабит Куралбек , директор филиала НАО «ФСМС» по г. Шымкент: «Отдельные категории граждан могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо написать заявление в произвольной формы и предъявить документ, удостоверяющий личность. К этим категориям относятся: пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели, осужденные, отбывающие в колониях, студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности».

Каждая поликлиника должна будет заключить соглашение на оказание услуг первичной медико-социальной помощи в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС на предстоящий год.

В Шымкенте медицинские услуги оказывают 14 государственных поликлиник и 27 частных медицинских организаций.

Бахытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:»По количеству частных медорганизаций по оказанию услуг первичной медицинской помощи, Шымкент — в числе лидеров. Проблемы по работе Интернета в поликлиниках решены полностью. Мы с АО Казахтелекомом, а также с компаниями, обеспечивающую связь в поликлиниках, расположенных на окраине города проработали, неполадки в данное время устранены.

Граждане, которые не воспользовались правом свободного выбора поликлиники, остаются прикрепленными к той поликлинике, в которой обслуживались ранее.