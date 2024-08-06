Как застрахованные жители Шымкента могут воспользоваться услугами поликлиник

В Шымкенте на сегодняшний день функционируют 58 поликлиник, оказывающих услуги первичной медико-санитарной помощи населению.

Из них 13 — государственные медицинские учреждения.

К этим поликлиникам прикреплено 1 228 504 человека.

В прошлом году около 800 тысяч пациентов обратились в поликлиники, и им было предоставлено более 8 миллионов медицинских услуг.

В этом году с начала года жители обратились в поликлиники почти 3 500 раз.

Статус застрахованного в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) значительно расширяет доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, профилактическим осмотрам, реабилитационным мероприятиям, консультативно-диагностическим услугам и медикаментозному обеспечению для пациентов, состоящих на учёте.

Каждый год с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проходит кампания по свободному выбору поликлиники в пределах территории проживания.

Это мероприятие проводится в соответствии с правилами прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), утверждёнными приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-194/2020.

Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения, которые претендуют на оказание медицинских услуг по государственному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Ознакомиться со списком поликлиник можно на сайте https://fms.kz/kz/osms-guide/patient/kak-prekripitsa-k-poliklinike/.

Для того чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикреплённых пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания.

Процесс прикрепления к поликлинике можно осуществить с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) через портал электронного правительства www.e.gov.kz.

Для этого нужно выбрать раздел «Здравоохранение» и воспользоваться услугой «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».