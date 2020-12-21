Жалобы в отношении общественного транспорта можно тоже направлять по номеру «iKomek» — 109.

На аппаратном онлайн-совещании под председательством акима города Шымкент Мурата Айтенова, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог доложил о проделанной работе по жалобам жителей.

Всего в городе по 64 маршрутам ежедневно обслуживают пассажиров 1040 автобусов и маршруток 20 транспортных компаний, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В связи с этим основной целью является снижение количества жалоб населения на работу общественного транспорта. КГУ «Центр диспетчерской службы» данного управления контролирует и регулирует движение автобусов по маршрутам, проводит проверку работы каждого маршрута.

— С начала года предприятиям-перевозчикам отправлено 273 предупредительных писем о необходимости принятия соответствующих мер по соблюдению законодательства и условий контракта, организации работ по маршрутам. За выявленные нарушения транспортные компании принимают необходимые меры, — сообщил руководитель управления Е.Жолдасов.

Кроме того, на основе программы, используемой «ЦДС», проведена интеграция сервиса «iKomek». Он отметил, что в настоящее время специалисты сервиса «iKomek» в режиме онлайн предоставляют населению информацию о маршрутах.

Выслушав доклад спикера, аким города поручил принять жесткие меры в отношении транспортных компаний, не соблюдающих условия контракта в соответствии с законодательством, а при необходимости решить вопрос в судебном порядке.