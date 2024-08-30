Думают ли о простых людях чиновники, когда меняют автобусные маршруты?

Интересно, думают ли о простых людях, пассажирах чиновники акимата города, когда в пылу зуда перемен меняют маршруты движения автобусов? Или переносят важные для простого народа учреждения?

Судя по жалобам жителей пригородов Шымкента – поселков Жыланбузган, Елтай, Маятас, Айнатас, Тогыс – не всегда! А между тем эти люди, как и мы с вами, имеют полное право на безопасное и комфортное транспортное обеспечение. Они тоже имеют право с удобствами добираться из своих населенных пунктов до любой точки родного города.

А как обстоят дела на самом деле? Не буду фантазировать, приведу выдержку из их обращения к акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову.

«Мы, жители населенных пунктов Тогыс, Елтай, Маятас, Айнатас, Жыланбузган, Сайрам, Бадам-1, Бадам-2, Жулдыз, Ворошиловка, раньше при необходимости по многим вопросам обращались в ЦОН №2, который находился у трассы по улице Капал батыра, 4. До этого ЦОНа мы могли добираться на одном транспорте, без пересадки. Как это было для нас удобно!

Относительно недавно ЦОН №2 переехал и теперь располагается по новому адресу: улица Желтоксан, 121/1. Нам стало труднее до него добираться.

До ЦОНа нет прямого маршрута с военкомата. Автобусы №№72 и 103 едут по улице Адырбекова. Пожилым людям, лицам с инвалидностью, да и другим жителям вышеуказанных населенных пунктов тяжело найти и дойти до ЦОНа №2 Енбекшинского района.

Знаем, что около ЦОНа есть остановка. Значит, есть возможность изменить немного путь движения 144-й маршрутки «Жыланбузган», добавив автобусы по данному маршруту. У этого автобуса маршрут начинается на остановке «Жыланбузган», далее – «Военкомат», «Акбар», следующая – по улице Адырбекова и на улицу Желтоксан, 121/1, затем – «Ордабасы», «Жыланбузган».

Вот такое обращение жители адресовали градоначальнику. А еще они попросили акима города добавить автобусы №144 по маршруту «Нефтеразведка», так как в этом населенном пункте находится поликлиника «Тогыс», к которой прикреплены 15 тыс. жителей.

В час пик в маршрутках, движущихся в направлении их поселков, очень тесно, народу битком набито. Вы только представьте: лето, жара, а рейс неблизкий…

Поэтому жители и попросили градоначальника выделить автобус №144 по маршруту «Нефтеразведка», а также выделить автобус №144 по маршруту «Жыланбузган» – ЦОН №2 Енбекшинского района по улице Желтоксан, 121/1, немного изменив маршрут автобуса №144 «Жыланбузган» для удобств жителей населенных пунктов.

Председатель домкомов улицы Мунайбарлаушылар (нефтяников) Талиба Бурковецкая дополнила: «В нашу сторону действительно дальние рейсы. Ездят три маршрутки. В час пик, в обед и вечером маршрутки набиты битком настолько, что, если один стоит (а стоячих пассажиров в маршрутке быть в принципе не должно), то другой из нее не выйдет, пока тот, выйдя, не пропустит его. Маршрутки набиты пассажирами уже с конечных (или наоборот, стартовых) остановок, с Верхнего рынка.

А скоро учебный год начнется. Наши школьники учатся не только в 120-й школе, но и в других школах поселков Жулдыз, Бадам, Сайрам. Им после уроков в транспорт не залезть, некуда – маршрутка полная. Ученики порой вскладчину едут на такси, родители вынуждены им скидывать далеко не лишние в семье деньги. И это не смешно, а опасно! Ведь скоро будет темнеть очень рано».

Был ли ответ от акима? Был! Но, понятное дело, не непосредственно от него, а за подписью заместителя руководителя управления ПТ и АД г. Шымкента Ш. Суттибаева.

«По вашему обращению разъясняем следующее. Организация пассажирских перевозок допускает пересадку с одного маршрута на другой с проездом через магистральные улицы, пассажирообразующие точки, где предусмотрено движение маршрутов, двигающихся в разные точки города и, соответственно, пассажир, чтобы добраться до необходимого места назначения, имеет возможность произвести пересадку на нужный маршрут. Для посещения Центра обслуживания населения №2 Енбекшинского района города Шымкента, расположенного по улице Желтоксан, 121/1, пассажир имеет возможность осуществить поездку на маршрутах №№18 и 44, которые курсируют по улице Желтоксан.

Маршрут №144а был организован для обеспечения перевозки жителей из жилого массива «Жыланбузган» до Верхнего рынка, расположенного по улице Толе би.

Чтобы доехать до вышеуказанного ЦОНа, пассажир имеет возможность осуществить поездку на автобусных маршрутах №№75 и 84, курсирующих через Верхний рынок. Далее автобус проезжает по улице Елшибек батыра и производит посадку/высадку пассажиров на остановке, расположенной на пересечении улиц Желтоксан и Елшибек батыра».

Ну что тут скажешь? Длинно, нудно и грустно… А на словах Талибе Бурковецкой объяснили, мол, автобус не оправдывает себя, солярка дороже обходится. Естественно, не будет оправдывать, потому что очень далеко. А разве эти маршруты не относятся к социальным, дотируемым из бюджета города?

Пять лет назад руководитель того же управления ПТ и АД г. Шымкента Куатжан Жуматаев рапортовал: «По поручению акима города начали работу автобусы по социальным маршрутам №№142, 143, 144, 146. Автобус №142 будет курсировать в микрорайон «Текесу», №143 – в микрорайон «Бадам-2», №144 – в жилые массивы «Жыланбузган», «Айнатас», «Елтай», №146 – в микрорайоны «Жанаталап», «Кокбулак», «Алтынтобе».

Власть поменялась, но принципы работы должны оставаться прежними и даже становиться лучше. Чтобы ответить просителям на их просьбу словом «нет!», много ума не надо. А вы попробуйте, господа, напрягите мозги и найдите решение, оптимальное для жителей. Пока у вас рычаги власти, сделайте что-то полезное для народа.

Кстати! Если не хотят менять маршруты, ну тогда пусть сделают филиал ЦОНа в Тогысе. В этом поселке на площади пустует здание напротив поликлиники. Это точно такое же двухэтажное здание. Там можно сделать филиал ЦОНа. Рядом и Маятас, и Алтай, и Жыланбузган, Айнатас – вот сколько населенных пунктов и 15 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ! Нефтеразведка продает это здание, оно уже лет пять стоит, пустует.

Вот вам идея. Не благодарите…

Фарида Шарафутдинова