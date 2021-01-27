Вопросы медицины на заседании правительства глава государства поднимает чаще всего.

Касым-Жомарт Токаев привел печальную статистику: в прошлом году в нашей стране умерло 156 рожениц. Как выяснилось, родильные дома до сих пор не оснащены всем необходимым.

«Среди основных причин высокого уровня материнской смертности из года в год указывается слабая оснащенность родильных домов. В неудовлетворительном состоянии находится оснащенность реанимационных отделений. Отсутствуют оборудование и расходные материалы для лечения тяжелых пациентов. Поручаю Правительству совместно с акимами регионов и с привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения», — дал указание Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан