Объявили о приеме заявок по программе арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи, передает Otyrar.KZ.

Заявки принимаются:

— От работающей молодежи до 29 лет;

— Имеющих постоянную прописку за последние 2 года в Шымкенте;

— Не имеющих на праве собственности жилья на территории РК за последние 2 года;

— Доход не менее 40 МРП (116 680 тенге) в месяц.

Квартиры выдаются на 5 (пять) лет без права выкупа;

Количество квартир – 300 шт. (1-но комнатных-195, 2-х комнатных – 105).

Начало приема заявок: 2021 год 25 января 00 часов 00 минут;

Окончание приема заявок: 2021 год 27 января 00 часов 00 минут.

Документы будут приниматься через электронный интернет портал — shymkent-baspana.kz.

Перечень документов:

1) Заявление;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

3) копия документа об образовании;

4) копия свидетельства о заключении брака (при наличии);

5) копия свидетельства о рождении детей (при наличии);

6) справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи;

7) справка с места работы;

8 ) справка о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячный доход заявителя в размере не менее 40 (сорока) месячных расчетных показателей;

9) трудовая книжка и выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

10) справка о наличии и номере банковского счета и выписка об остатке и движении денег по банковскому счету;

11) документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии).