В Шымкенте семьи выселяют из арендного жилья

Почти 2,5 тысячи семей, которые получили в Шымкенте, Алматы и Астане квартиры в аренду без права выкупа, должны освободить льготное жилье в ближайшее время. Они уже получают соответствующие рассылки-уведомления. Если арендаторы откажутся съезжать добровольно, их могут выселить в судебном порядке, сообщает Tengrinews.kz.

Речь идет о первых участниках госпрограммы по предоставлению арендного жилья работающей молодежи. В Минкультуры подтвердили, что 2489 семей (в Шымкенте – 891, Алматы – 820 и Астане – 778) должны освободить предоставленные квартиры, несмотря на многочисленные просьбы предоставить им возможность выкупа.

«В 2025 году истекает срок аренды первых участников Программы. То есть 2 489 участников должны освободить предоставленное жилье в соответствии с условиями Правил. Освобождение квартир осуществляется поэтапно в соответствии с условиями договора с местными исполнительными органами», – сообщили в Минкультуры и информации.

Разработчиком упомянутой программы является Министерство культуры и информации Республики Казахстан (ранее – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан). В рамках «Года молодежи» приказом профильного министра № 318 от 29 августа 2019 года были утверждены Правила предоставления арендного жилища без права выкупа и пролонгации для работающей молодежи.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации: «Механизм предоставления работающей молодежи арендного жилья не подразумевает его выкуп».

В соответствии с упомянутыми правилами срок аренды для участников программы с 2019-го по 2023 год составлял до пяти лет. 27 марта 2023 года в условия были внесены изменения, и срок аренды для новых участников был сокращен до трех лет.

Кроме того, 3 июля 2024 года в правила были внесены дополнительные изменения, как говорится в документе, в целях усиления финансовой накопительной дисциплины для участников программы. Например, введено понятие «предел ежегодного накопления», то есть теперь арендатору льготной квартиры предоставляется возможность дальнейшего продления договора только в случае накопления на сберегательном счете не менее 170 МРП каждый год.

Справедливости ради нужно отметить, что некоторым участникам удалось приобрести собственное жилье, и они досрочно освободили арендное. Однако повезло далеко не всем. Купить квартиру для некоторых семей по-прежнему проблематично. За эти годы многим арендаторам накопить необходимую на недвижимость сумму так и не удалось, некоторые не проходят в банке по платежеспособности, другие из-за плохих кредитных историй. И переезжать им теперь некуда.

Отметим, что ранее участники госпрограммы просили государство предоставить им возможность выкупить арендное жилье. Однако в этом им было категорически отказано.