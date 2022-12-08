Пенсионный возраст для женщин «заморозят» до 2028 года

Сегодня депутаты Сената приняли поправки в законодательство, закрепляющие право выходить на пенсию в 61 год.

Согласно документу, планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года. К вопросу повышения или понижения пенсионного возраста вернутся спустя 5 лет.

Также, минимальную пенсию планируют последовательно довести до 70% от прожиточного минимума, а размеры максимальной базовой пенсии — до 120%.

Парламент Казахстана также принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

Теперь возраст молодежи увеличился от 29 до 35 лет.

Местным исполнительным органам дали право разрабатывать и реализовывать программы по предоставлению льготного арендного жилья для молодежи.

Продолжительность выплат по уходу за ребенком увеличивается до 1,5 года .

В сентябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием в парламенте, где объявил о «закреплении» пенсионного возраста для женщин и посвятил речь социально-экономическому развитию страны.

Подготовила Тина Кудайберген