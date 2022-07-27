Арендное жилье для молодежи распределят в Шымкенте

Арендное жилье без первоначального взноса для работающей молодежи до 29 лет начнут распределять в Шымкенте. Временной жил-площадью молодежь обеспечат на 5 лет. Предполагается, что за это время можно накопить деньги на первоначальный взнос.

Жанат Утебаева, руководитель управления жилья г. Шымкента: «Изначально эта программа была сделана так, чтобы работающая молодежь жила, хотя бы временно, в арендных квартирах. Чтобы затраты на арендную плату, объемную сумму, они вкладывали для покупки через банк своего собственного жилья».

Заявки на арендное жилье будут принимать с девяти утра 28 июля до семи часов вечера 29 июля. По результатам отбора 211 человек получат шанс обрести крышу над головой. Участники программы могут подать заявку на электронном портале kezekte.kz. Для этого надо подготовить пакет документов.

Перечень документов, необходимых для участия в программе работающей молодежи:

заявление;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

копия документа об образовании;

копия свидетельства о заключении брака (при наличии);

копия свидетельства о рождении детей (при наличии);

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества по Казахстану заявителю и всем членам семьи;

справка с места работы;

справка о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячный доход заявителя в размере не менее сорока месячных расчетных показателей;

трудовая книжка, выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

справка о наличии и номере банковского счета и выписка об остатке и движении денег по банковскому счету;

документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии);

Претендентов на квартиру будут отбирать по балльной системе. Особое предпочтение отдадут молодым предпринимателям, госслужащим, специалистам, с востребованными на рынке труда профессиями, молодоженам и многодетным семьям.

Жулдызай Ордабекова, и.о. заместителя руководителя управления жилья г. Шымкента: «Первое, заявителю, освоившему профессию согласно перечню 100 наиболее востребованных рынком специальностей, присваивается — 10 баллов. При наличии семьи – 5 баллов, за каждый год в зарегистрированном браке – 2 балла. При наличии 1 ребенка – 1 балл, за каждого последующего ребенка – 2 балла. При осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности не менее 1 года – 5 баллов, за каждый год – 1 балл. При наличии личных достижений заявителя в различных сферах деятельности – 2 балла. За трудовую деятельность в бюджетных организациях – 5 баллов, за каждый год стажа – 1 балл. За каждый год накоплений на сберегательных счетах в банках второго уровня – 2 балла».

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры будут выдавать в микрорайоне Туран. Отметить новоселье молодежь сможет уже в этом году. В зависимости от квадратуры арендная плата будет варьироваться от 5 до 15 тысяч тенге. Подрядная организация дает гарантию до пяти лет и обещает исправить дефекты в случае каких-либо поломок.

Ернар Сариев, начальник участка строительной компании ТОО «Ак Орда»: «Площадь двухкомнатной квартиры 63 квадратных метра. В левой стороне — спальня, а рядом — ванная. Санузел — отдельный. Далее у нас идет большой зал. После кухня — всё автономно, есть газовая плита и мойка. За кухней — лоджия. Потолок во всех квартирах 2 метра 80 сантиметров.

Квадратура однокомнатной квартиры 44 квадратных метра. Здесь у нас есть широкий коридор, следом идет кухня. В этой квартире ванная комната и санузел совмещены. Также есть зал и лоджия. Стены квартир оклеены обоями, а на полу линолеум».

Главное отличие этих домов — благоустройство. Во дворе — современная игровая площадка, приспособленная и для детей с инвалидностью. Из бюджета было выделено 90 миллионов тенге.

Оспан Абиев, руководитель отдела строительства жилья управления строительства г.Шымкента: «Игровые площадки в данный момент установили для особенных детей, чтобы они тоже играли. Кроме того, установлены тренажерные установки для детей с инвалидностью, то есть их особенность заключается в том, что от земли расстояние меньше, чем в обычных игровых площадках. Управление строительства Шымкента впервые осуществило эту идею».

В очереди на жильё в Шымкенте сейчас стоят больше 50 тысяч горожан, около 11 тысяч из них — молодежь. До конца этого года конкурс на арендное жилье для работающей молодежи пройдет еще дважды. Управление жилья планирует распределить порядка 650 квартир.