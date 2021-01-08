Компания Beeline Казахстан запускает акцию по оплате проезда в общественном транспорте с помощью баланса.

Рады сообщить, что жители Шымкента и гости города могут получить кэшбэк в размере 50% на 5 поездок в день при оплате проезда по SMS. Абоненты Beeline могут совершать поездки в два раза дешевле.

«С заботой о наших клиентах и их тратах Beeline предоставляет возможность оплачивать проезд безопасным, безналичным способом, при этом получать бонус в виде кэшбэка. Акция — отличная возможность попробовать новый способ оплаты», — комментирует Анастасия Ли, начальник отдела продаж и регионального развития Beeline Казахстан.

Нужно всего лишь найти наклейку Tolem c 4-х значным кодом транспорта, расположенного в салоне автобуса и отправить данный код в тексте SMS-сообщения на номер 2222. В ответ пользователь получит электронный билет в виде SMS, который можно предъявить контролеру. Отправка SMS бесплатная. Акции действует на всех маршрутах города.

Код транспорта размещён на наклейках в салонах автобусов. При оплате проезда с баланса будет списана полная стоимость проезда (70 тенге), а затем на баланс будет возвращена сумма в виде «cashback» размером 35 тенге.

Помимо транспорта при помощи баланса можно оплачивать коммунальные услуги, интернет и ТВ, штрафы и налоги, осуществлять переводы и многое другое — всё это доступно абонентам Beeline. Подробнее здесь: https://beeline.kz/ru/mfs

Мобильное приложение «Мой Beeline» доступно всем клиентам предоплатной формы расчета на мобильных платформах Android и iOS. Подробности: www.beeline.kz