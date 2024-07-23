Шымкентские школьники, пенсионеры и еще 12 категорий лиц теперь могут ездить на автобусах совершенно бесплатно.

Все они должны оформить транспортные карты «Толем». Об этом напоминают шымкентские транспортники и предупреждают, что с 1 августа «льготники» без именной транспортной карты будут обязаны оплачивать проезд на общих правах.

Шымкентские транспортники просят льготников открыть карты «Толем». С 1 мая в акимате города приняли решение о бесплатном проезде на общественном транспорте для 14 категорий лиц. Но для учета пассажиропотока им требуется открыть транспортные карты «Толем», по которым они смогут бесплатно ездить. По словам председателя ассоциации «Южавтотранс» Дархана Каюпова, в противном случае они будут вынуждены брать деньги за проезд.

«С мая месяца по сегодняшний день у нас упала транзакция где то на 100 миллионов в месяц. Обращаюсь к нашим горожанам приобрести Толем карточку. С 1 августа будем считать у кого не будет, мы будем требовать за проезд 100 тенге. Три месяца мы говорим, но как всегда завтра, а завтра уже начнется ажиотаж. Оперативно нужно сдать копию удостоверения и 3*4 фотографии тогда будет на каждого льготника карточка Толем фотография и ИИН, индивидуально», — говорит Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс».

К льготникам в Шымкенте отнесли 14 категорий.

1. ветераны Великой Отечественной войны

2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны

3. ветераны боевых действий на территории других государств

4. лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері»

5. лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза Советских Социалистических Республик за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

6. лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны

7. лица, приравненные к жертвам политических репрессий

8. лица с инвалидностью второй группы

9. дети с инвалидностью

10. пенсионеры старше 70 лет

11. школьники

12. жертвы политических репрессий

13. лица, сопровождающие детей с инвалидностью первой группы и лица с инвалидностью первой группы с нарушением зрения

14. лица, имеющие звание «Почетный гражданин города Шымкент.

Всего в Шымкенте проживает 96 860 человек из 14 категорий, которым предоставляется льготный проезд на автобусах. Приобрести карточки можно во фронт-офисе «Толем». При этом студенты, которые обучаются в шымкентских организациях технического, профессионального, после среднего и высшего образования, смогут ездить в автобусах, оплачивая 50 тенге.

Карты можно открыть по адресу: площадь Аль-Фараби, 9