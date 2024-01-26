В Шымкенте подорожает проезд в автобусе

В Шымкенте подорожает проезд в автобусах.

Платить больше за поездку в общественном транспорте, пассажиры, видимо, начнут уже скоро. Безналичная оплата для пассажиров обойдется в 100 тенге.

При расчете наличными сумма поездки будет больше. О повышении цен на проезд в Шымкенте говорили не раз.

Аким мегаполиса поясняет, что изменение тарифа – мера вынужденная. По его словам, действующая стоимость не покрывает расходов перевозчиков. Это вынуждает государство выделять огромные субсидии.

Сейчас горожане платят 70 тенге при оплате картой и 100 – наличными.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«По автобусным маршрутам много вопросов. Есть места, куда общественный транспорт может заехать, а где это невозможно сделать. Запчасти, ГСМ дорогие.

С этого года собираемся поднять тариф проезда в общественном транспорте. Мера это вынужденная. Поймите правильно.

По Казахстану самая дешевая цена у нас. Хотя у нас и тарифы и ГСМ дорогие. Например, на западе газ — дешевле. Все расходы покрывает государство.

Из бюджета много выделяют средств в виде субсидии. Немного поднимем. Вам не заметно будет. Платите не наличкой, а карточкой «Толем», если раньше за проезд вы платили 70 тенге, то теперь будете платить 100 тенге. На 30 тенге больше.

Поймите правильно. Больше удерживать цены нет возможности. Бюджет растет, а это наши с вами деньги».