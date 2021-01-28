Однако в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции усилены меры предосторожности и проводится профилактическая работа.

В ходе онлайн — заседания под председательством Премьер-Министра РК А.Мамина по материально-технической базе медицинских учреждений и эпидемиологической ситуации города Шымкент сообщил аким города Мурат Айтенов.

В настоящее время в городе функционируют 11 ПЦР лабораторий. Общая мощность лабораторий составляет 6 250 тестов в сутки. С начала года проведено 27 389 ПЦР тестов, из них за прошедшие сутки проведено 1 334 ПЦР тестов, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В текущем году на материально-техническое оснащение выделено 2,4 млрд тенге. Всего в настоящее время в городе функционирует 21 аппарат компьютерной томографии. В медицинских организациях имеется 615 ИВЛ аппаратов.

— На этот год с медицинскими организациями-едиными дистрибьюторами заключены контракты на обеспечение лекарственными средствами на 6,1 млрд тенге . На сегодняшний день в медицинские учреждения доставлены медикаменты на сумму 170 млн тенге. В медицинских организациях сформирован двухмесячный фонд лекарственных средств и медицинских изделий против COVID-19. В рамках стабилизационного фонда на розничную торговлю и закуп лекарственных средств для фонда медицинских организаций на оборот аптек и пополнение запасов выделено 659 млн тенге. В целом на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в городе стабильная, — заключил аким города.