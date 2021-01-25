Енбекшинский район

ГРАФИК проведения отчетных встреч с населением акима Енбекшинского района по итогам 2020 года

1. Ситуационный зал аппарата акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (3-й этаж) 25.01.2021 г. 15.00

2. Ситуационный зал аппарата акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (3-й этаж) 27.01.2021 г. 15.00

3. Информационно-коммуникационный центр аппарата акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (16-й этаж) 29.01.2021 г. 15.00

Места расположения урн для предложений и замечаний к отчетным встречам с населением акима Енбекшинского района:

1. Общеобразовательная средняя школа №127, микрорайон «Онтустик», 142

2. Общеобразовательная средняя школа №104, им. Е. Юсупова, жилой массив «Базаркакпа», ул. Е. Юсупова, 3а

3. Общеобразовательная средняя школа №120, им. Б. Момышулы, жилой массив «Тогус», ул. Керуенсарай, 2

4. Общеобразовательная средняя школа №94, жилой массив «Жулдыз», ул. Дегерес, 30/1

5. Школа-лицей №24 им. С. Ерубаева, 15-ый микрорайон, ул. Ж. Шаяхметова, 2а

6. Аппарат акима Енбекшинского района города Шымкента, ул.Толстого, 119

7. Отдел по работе с населением по территории «Жулдыз» аппарата акима Енбекшинского района, жилой массив «Жулдыз», ул. Капал батыра, 84а

8. Отдел по работе с населением по территории «Каратобе» аппарата акима Енбекшинского района, жилой массив «Каратобе», ул Ш. Шахайдарова, 2

9. Отдел по работе с населением по территории «Казыгурт» аппарата акима Енбекшинского района, жилой массив «Казыгурт», ул. Ж. Арзымбетова, 30

Аппарат акима Енбекшинского района извещает о приеме жалоб и предложений от жителей района по WhatsApp 8 708 326 10 58.

Каратауский район

График отчетных встреч акима Каратауского района города Шымкента с населением по итогам 2020 года

1. Ситуационный зал аппарата акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (3-й этаж) 01.02.2021 г . 11.00

2. Ситуационный зал аппарата акима города Шымкент Проспект Nazarbaev, 10 (3-й этаж) 03.02.2021 г. 11.00

3. Информационный-коммуникационный центр аппарата акима города Шымкент Проспект Nazarbaev, 10 (16-й этаж) 05.02.2021 г. 11.00

Места расположения урн для предложений и замечаний к отчетным встречам с населением акима Каратауского района

1. Здание аппарата акима Каратауского района Микрорайон «Нурсат», проспект Байдибек би, 60

2. Здание узбекского драматического театра Жилой массив «Сайрам», улица Ибрагим ата, 118

3. Школа-лицей №80 Микрорайон «Нурсат», улица Ж. Шанина, 31

4. Школа-лицей №89 Микрорайон «Асар», уч. №2001

5. Здание аппарата акима Каратауского района Жилой массив «Сайрам», улица А. Темура, б/н

6. Обращения, предложения, жалобы можно направлять в электронном виде Instagram: karatau_shymkent Facebook: Қаратау ауданы әкімі аппараты.

Абайский район

ГРАФИК отчетных встреч акима Абайского района города Шымкента перед населением района по итогам 2020 года

1. Ситуационный зал аппарата акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (3-й этаж) 26.01.2021 г. 11.00

2. Ситуационный зал аппарата акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (3-й этаж) 28.01.2021 г. 11.00

3. Информационно-коммуникационный центр аппарата акима города Шымкент Проспект Nazarbaev, 10 (16-й этаж) 02.02.2021 г. 11.00

Места расположения урн для предложений и замечаний к отчетным встречам с населением акима Абайского района

Аппарат акима Абайского района, проспект Тауке хана, 3а Административное здание, мкр Катынкопр, ул. Аль-Фараби б/н Административное здание, мкр Казыгурт, ул. К. Жандарбекова, 179 Аппарат акима Абайского района извещает о приеме жалоб и предложений от жителей района по WhatsApp 8-777-489-86-84.

Аль-Фарабийский район

ГРАФИК отчетных встреч акима Аль-Фарабийского района города Шымкента с населением по итогам работы 2020 года

1 Ситуационный зал аппарат акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (3-й этаж) 25.01.2021 г. 11.00

2 Ситуационный зал аппарат акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (3-й этаж) 27.01.2021 г. 11.00

3 Информационно-коммуникационный центр аппарат акима города Шымкента Проспект Nazarbaev, 10 (16-й этаж) 29.01.2021 г. 11.00

Места расположения урн для предложений и замечаний к отчетным встречам с населением акима Аль-Фарабийского района

1 Здание аппарата акима Аль-Фарабийского района ул. Ж. Тыныбаева, 49

2 Средняя школа №62 имени Н. Турекулова мкр. «Туркестан», б/н

3 Школа-лицей №7 имени К. Спатаева пр. Республики, 3

4 Общая средняя школа №84 имени Циолковского №195 квартал, ул. К. Турсынбаева, б/н

5 Основная средняя школа №121 «Текесу» Жилой массив «Текесу», ул. Текесу, 57

6 Общая средняя школа №6 имени Ж. Баласагуна ул. В. Сурикова, б/н

7 Школа-гимназия №47 имени Т. Тажибаева ул. А. Байтурсынова, б/н

8 Обращение, предложения, жалобы также можно направлять в электронном виде Instagram: alfarabi.shimkent gabit_maulenkulov Facebооk: Әл-Фараби ауданы әкімі аппараты Ғабит Мәуленқұлов