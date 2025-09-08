Нуралхан Кушеров потребовал от акимов реальных результатов

В Ордабасинском районе состоялась встреча акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова с активом района.

В ходе рабочей поездки были обсуждены вопросы социально-экономической ситуации, обозначены ключевые проблемы и перспективы развития региона. По словам акима области, главная задача повысить ответственность на местах и добиться реальных результатов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы не можем бесконечно зависеть от бюджета. Наша задача – развивать экономику, искать новые источники доходов. Сегодня работа в этом направлении слабая, и это результат несистемного подхода. Каждый аким должен знать: за развитие своего округа он отвечает лично. Нам нужны не отчёты на бумаге, а реальные результаты».

В свою очередь аким Ордабасинского района Азат Оралбаев представил отчет о текущем положении дел. На встрече также обсуждались вопросы налоговых поступлений, легализации доходов, развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Азат Оралбаев, аким Ордабасинского района: «По ряду направлений работа ведется, но остаются вопросы, требующие совместных решений. Особое внимание мы уделяем привлечению инвестиций и открытию новых производств, что позволит снизить уровень безработицы».

Отдельное внимание на встрече уделили развитию туризма. Глава региона отметил необходимость модернизации инфраструктуры, повышения уровня сервиса и соблюдения санитарных требований. В завершении Нуралхан Кушеров подчеркнул важность совместной работы всех уровней власти, поручил депутатам маслихата поддерживать инвестиционные проекты и внимательно изучать новые инициативы на места.