Дархан Сатыбалды отчитал районных акимов

Ни благоустройства, ни озеленения — «разбором полётов» обернулось для чиновников аппаратное заседании в Туркестанской области. В ходе мониторинга выявлены недостатки в Туркестане, Арыси, Кентау и пригородных сёлах. На многих территориях разбросаны сухостой и мусор, детские игровые площадки и скамейки пришли в негодность.

Мадияр Алипов, руководитель отдела организационно-инспекторской работы и территориального развития аппарата акима Туркестанской области: «В первом микрорайона Туркестана вышла из строя система озеленения. Во дворе разбросаны сухие деревья. В городе Арыси — улицы Амангельди, Эргобека, Толеби, Айтеке би, Казыбек би завалены мусором, фасады зданий изношены. Аллея героев и парк железнодорожников остаются заброшенными. Несколько улиц Кентау завалены мусором. В селе Шаян Байдибекского района главные улицы не приведены в порядок, сломаны фонари. Некоторые работы выполнены некачественно и не в полной мере».

Акимам сельских округов, где выявлены недостатки, вынесли предупреждение и дали шанс на исправление. Иначе им придется расстаться со своими должностями.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «Вас уже предупредили. Мы занимаемся этим уже целый год. При необходимости, внесите предложение об увольнении заместителей акима. Мы будем говорить об этом снова и снова. Акимы районов, пожалуйста, примите меры как руководство. Создайте мобильную группу и разместите ее в кабинете акимов».

Аким области Дархан Сатыбалды дал поручения по дальнейшему финансированию, а также полному обеспечению региона углём для теплиц и организации услуг в сферах образования и здравоохранения.