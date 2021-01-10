На заседании Центральной избирательной комиссии вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал об основных положениях постановления по соблюдению требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

Постановлением Главного санитарного врача РК утвержден алгоритм по мерам предупреждения распространения COVID-19.

Площадь помещения для голосования должна обеспечивать возможность соблюдения социальной дистанции. На каждом избирательном участке должны находиться медработники или волонтеры, которые будут измерять температуру у граждан, обязательно наличие санитайзеров, дистанционных разметок и указателей по маршруту движения избирателей, а на входе и выходе из помещения – контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты.

Кроме того, избирательные участки должны организовать отдельное помещение для изоляции людей, в случае выявления у них температуры выше 37ºС.

Члены избирательных комиссий, а также места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров.

Все члены избирательных комиссии должны соблюдать масочный режим в течение всего периода, со сменой масок каждые три часа, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта. В помещении важно проводить влажную уборку, в том числе, кабинок для голосования.

Вместе с тем, исключается контакт при выдаче избирательных бюллетеней. То есть, избиратели предъявляют члену избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность в развернутом виде, не передавая в руки.

«Члены избирательной комиссии, которые осуществляют выезд для организации голосования вне помещения, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. Указанные средства индивидуальной защиты должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации. Избирателям, в случае необходимости, предоставляются средства индивидуальной защиты. Документ, удостоверяющий личность избирателя, члену Участковой избирательной комиссии в руки не передается, а предъявляется для обозрения в развернутом виде. Дезинфекция переносной урны осуществляется до и после каждого избирателя», — рассказал Е.Киясов.

При приеме протоколов участковой комиссии об итогах голосования также необходимо строго соблюдать меры безопасности. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования проводится их санитарная обработка дезинфицирующим средством.