12 января решением Бюро Политического Совета партии «Nur Otan» утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва.
В целом, состав Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе обновился на 70%. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на 4 года, говорится в официальном сообщении на партийном сайте.
Итоговый партийный список сбалансирован, 36 кандидатов являются победителями праймериз и 40 – отобраны в рамках квоты Бюро Политического Совета. Данный подход позволил обеспечить региональную представленность пропорционально количеству избирателей.
На практике реализовано поручение Лидера партии по увеличению доли молодежи и женщин в Мажилисе Парламента. Теперь новый состав Фракции «Nur Otan» состоит на 40% из женщин и молодежи до 35 лет.
В основном в депутатский корпус «Nur Otan» в Мажилисе вошли представители сферы образования, здравоохранения, НПО, СМИ, экспертного сообщества, промышленности, сельского хозяйства и т.д.
Следует отметить, что лишь 7 кандидатов в депутаты являются бывшими государственными служащими, то есть менее 10% от состава Фракции.
Список кандидатов
- АБАКАНОВ Елдос Нурболович
- АБАСОВ Кайнар Бегалиевич
- АБСЕМЕТОВА Алия Маратовна
- АДАМБАЕВ Сырым Жуматаевич
- АДАМБЕКОВ Тилектес Серикбайулы
- АКИШЕВ Самат Сагинбаевич
- АЛИМБАЕВ Данияр Кенгазыевич
- АМРЕЕВ Галым Махмутбаевич
- АХМЕТОВ Мади Абылаевич
- АШИМЖАНОВ Жанарбек Садыканулы
- ӘБДІҒАЛИҰЛЫ Берік
- БЕЙСЕНБАЕВ Елнұр Сабыржанұлы
- БЕКЖАНОВ Берик Айдарбекович
- БЕРДАЛИН Амангалий Бисенбаевич
- БИЖАНОВА Гульнара Кадиржановна
- БОЙЧИН Анатолий Васильевич
- ЕЛЕУОВ Галымжан Алмасбекович
- ЕЛЮБАЕВ Мади Сагинтаевич
- ЕРЖАН Құдайберген Төлепұлы
- ЕРМАН Мұхтар Тілдәбекұлы
- ЕРТАЕВ Сырым Махамбетович
- ЖАМАЛОВ Аманжан Макаримович
- ЖАҢБЫРШИН Еділ Терекбайұлы
- ЖУЛИН Юрий Викторович
- ЗАКИЕВА Динара Болатовна
- ИМАШЕВА Снежанна Валерьевна
- КАЗАНЦЕВ Павел Олегович
- КАМАСОВА Зарина Айдархановна
- КАРАТАЕВ Фахриддин Абдинабиевич
- КЕСЕБАЕВА Балаим Туганбаевна
- КИМ Вера Александровна
- КОЖАХМЕТОВ Арман Тулешович
- КОЛОДА Дмитрий Владимирович
- КУСАИНОВ Марат Апсеметович
- КУЧИНСКАЯ Юлия Владимировна
- КҰСПАН Айгүл Сайфоллақызы
- ҚҰЛШАР Мәлік Иманқұлұлы
- МУСАБАЕВ Самат Базарбаевич
- МУСИН Канат Сергеевич
- МЫҢБАЙ Дархан Қамзабекұлы
- НАЗАРБАЕВА Дарига Нурсултановна
- НАКПАЕВ Салимжан Жумашевич
- НИГМАТУЛИН Нурлан Зайроллаевич
- НУРКИНА Айгуль Кабдушевна
- НУРОВ Канат Ильич
- НУРУМОВА Гульдара Алданышевна
- НҰРМАНБЕТОВА Жәмила Нүсіпжанқызы
- ОМАРБЕКОВА Жанат Ануарбековна
- ОСПАНОВ Берик Серикович
- ПАВЛОВЕЦ Лариса Павловна
- ПАНЧЕНКО Игорь Иванович
- ПЛАТОНОВ Артур Станиславович
- РАЗЗАК Назиля Раззакбаевна
- РАМАЗАНОВА Лаззат Керимкуловна
- РАУ Альберт Павлович
- РАХИМЖАНОВ Амерхан Муратпекович
- САИРОВ Ерлан Бияхметович
- САПАРОВА Алия Суиндиковна
- САРТБАЕВ Бауржан Мейрамбекович
- САРЫМ Айдос Әміроллаұлы
- СИМОНОВ Сергей Анатольевич
- СМАҒҰЛ Бахытбек
- СМЫШЛЯЕВА Екатерина Васильевна
- СУЛЕЙМЕНОВА Жулдыз Досбергеновна
- СУЛЕЙМЕНОВА Зульфия Булатовна
- ТАЖМАГАМБЕТОВА Макпал Мазаковна
- ТАЙЖАНОВ Ерлик Серикбаевич
- ТАШКАРАЕВ Гани Абдуганиевич
- ТЕЛЬПЕКБАЕВА Жанна Тлеубековна
- ТІЛЕУХАН Бекболат Қанайұлы
- ТОРГАЕВ Беккали Нургалиевич
- ТУЛЕПБЕРГЕН Мейрамбек Мылтыкбайулы
- ТУРГАНОВ Дюсенбай Нурбаевич
- УИСИМБАЕВ Аскарбек Съезбекович
- УНЖАКОВА Ирина Сергеевна
- ШИПОВСКИХ Геннадий Геннадьевич