12 января решением Бюро Политического Совета партии «Nur Otan» утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва.

В целом, состав Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе обновился на 70%. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на 4 года, говорится в официальном сообщении на партийном сайте.

Итоговый партийный список сбалансирован, 36 кандидатов являются победителями праймериз и 40 – отобраны в рамках квоты Бюро Политического Совета. Данный подход позволил обеспечить региональную представленность пропорционально количеству избирателей.

На практике реализовано поручение Лидера партии по увеличению доли молодежи и женщин в Мажилисе Парламента. Теперь новый состав Фракции «Nur Otan» состоит на 40% из женщин и молодежи до 35 лет.

В основном в депутатский корпус «Nur Otan» в Мажилисе вошли представители сферы образования, здравоохранения, НПО, СМИ, экспертного сообщества, промышленности, сельского хозяйства и т.д.

Следует отметить, что лишь 7 кандидатов в депутаты являются бывшими государственными служащими, то есть менее 10% от состава Фракции.

Список кандидатов