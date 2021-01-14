Владеющий английским сотрудник полиции города Шымкент помог иностранцу добраться до места назначения, сообщает Otyrar.KZ.

Следователь управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент Б.Акимхари, в совершенстве владеющий английским языком, объяснил и помог иностранному гражданину добраться до места.

В свою очередь, турист из Анталии поблагодарил стража порядка, который свободно беседовал с ним на английском языке.

В настоящее время в Департаменте полиции города Шымкент растет количество сотрудников, владеющих иностранными языками.