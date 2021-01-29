На западные регионы Казахстана начнет оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона – ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и повышение температуры воздуха.

На остальной территории РК отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-22 м/с, в Западно-Казахстанской области – туман. В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области ночью – низовая метель. В Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается -3..+7 °C, без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: -1..+9 °C, без осадков, туман, легкий ветер.